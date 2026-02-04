Переговорний процес в Об'єднаних Арабських Еміратах перейшов до фази детальних консультацій. Як повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров, після загальної тристоронньої зустрічі Україна, США та Росія продовжили роботу у вужчих форматах.

Зустріч з командою Трампа та представниками РФ: Умєров повідомив деталі переговорів в ОАЕ

Склад учасників та формат роботи

За словами Умєрова, українська сторона представлена посиленою делегацією, до якої увійшли ключові силовики та дипломати:

"Разом зі мною українська делегація працювала у складі Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза".

Зі сторони Сполучених Штатів у консультаціях беруть участь спеціальний представник Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Також присутні Джош Груенбаум, Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Секретар РНБО зазначив, що російська сторона на зустрічі також "була представлена на високому військовому рівні".

Результативність та наступні кроки

Основний акцент переговорів наразі змістився на розв'язання конкретних питань у межах спеціальних робочих груп. Рустем Умєров позитивно оцінив перебіг діалогу:

"Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес сьогодні продовжився у форматі роботи в групах. Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення".

За підсумками зустрічей українська делегація готує офіційний звіт для глави держави:

"Готуємо доповідь Президенту Володимиру Зеленському".

Зазначимо, що ці переговори в Абу-Дабі є частиною дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення справедливого миру. Серед ключових тем обговорення — гарантії безпеки для України та план післявоєнного відновлення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія привернув увагу медіа та соцмереж своїм виглядом під час офіційних перемовин в Абу-Дабі (ОАЕ). Політик обрав для дипломатичного заходу неформальний стиль, доповнивши образ біговими кросівками люксового бренду Balenciaga.



