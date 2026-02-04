Переговорный процесс в Объединенных Арабских Эмиратах перешел в фазу детальных консультаций. Как сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, после всеобщей трехсторонней встречи Украина, США и Россия продолжили работу в более узких форматах.

Встреча с командой Трампа и представителями РФ: Умеров сообщил детали переговоров в ОАЭ

Состав участников и формат работы

По словам Умерова, украинская сторона представлена усиленной делегацией, в которую вошли ключевые силовики и дипломаты:

"Вместе со мной украинская делегация работала в составе Кирилла Буданова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы, Андрея Гнатова, Вадима Скибицкого и Александра Бевза".

Со стороны Соединенных Штатов в консультациях принимают участие специальный представитель Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Также присутствуют Джош Груэнбаум, Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. Секретарь СНБО отметил, что российская сторона на встрече также "была представлена на высоком военном уровне".

Результативность и следующие шаги

Основной акцент переговоров сместился на решение конкретных вопросов в рамках специальных рабочих групп. Рустем Умеров положительно оценил ход диалога:

После трехсторонней встречи в Абу-Даби переговорный процесс сегодня продолжился в формате работы в группах. Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения".

По итогам встреч украинская делегация готовит официальный отчет главы государства:

"Готовим доклад Президенту Владимиру Зеленскому".

Отметим, что эти переговоры в Абу-Даби являются частью дипломатических усилий, направленных на достижение справедливого мира. Среди ключевых тем обсуждения гарантии безопасности для Украины и план послевоенного восстановления.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия привлек внимание медиа и соцсетей своим видом во время официальных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ). Политик выбрал для дипломатического мероприятия неформальный стиль, дополнив образ беговыми кроссовками люксового бренда Balenciaga .



