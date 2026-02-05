Начался второй день переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби: первые детали

В Абу-Даби начался второй день трехсторонних переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и Россией. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, отметив, что переговоры продолжаются в тех же форматах, что и накануне.

Переговоры в Абу-Даби. Фото из открытых источников

Рустем Умеров рассказал, что второй день второго раунда переговоров в Абу-Даби начат.

"Начался второй день переговоров в Абу-Даби. Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и последующая синхронизация позиций. Итоги – впоследствии", — написал Умеров.

После первого дня переговоров украинская сторона положительно оценила ход диалога. По словам Умерова, основной фокус переговоров был смещен на решение конкретных вопросов в рамках рабочих групп. Глава СНБО подчеркнул, что работа была содержательной и ориентированной на практические шаги, а не общие декларации.

Украину на переговорах представляет расширенная делегация, в состав которой вошли Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Вадим Скибицкий и Александр Бевз. Со стороны США в консультациях принимают участие специальный представитель Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также ряд чиновников и военных. По словам Умерова, российская сторона также представлена на высоком военном уровне.

Второй раунд переговоров в Абу-Даби проходит 4–5 февраля. Предыдущий этап консультаций прошел в конце января.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины объяснили, о чем будут переговоры в Абу-Даби с РФ и США.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби о войне Украины.