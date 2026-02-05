Що стоїть за переговорами між Україною, США та РФ: чи будуть реальні результати

В Абу-Дабі закінчився другий раунд тристоронніх контактів між Україною, США та Росією. Попри заяви про "прогрес" від учасників перемовин, колишній міністр закордонних справ України та керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що очікувати позитивного прориву не варто.

Переговори в Абу-Дабі

Володимир Огризко в ефірі "Еспресо" поділився своїми думками, чи здатні переговори в Абу-Дабі привести до реального припинення війни. За його словами, нинішня адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом робить ставку не на результат, а на сам факт переговорного процесу.

За словами дипломата, за президентства Джо Байдена ключовим зовнішньополітичним принципом було уникнення ескалації, що в певний момент уже перетворилося на мем. Однак команда Трампа вже створила свій власний "мем".

"Тепер же, адміністрація Трампа, говорить про очевидний прогрес, але потім пояснюють чому цей прогрес таким не є. І це вже новий мем. Тобто, розмови про прогрес продовжують, а результату як такого немає. Мені здається, що головним завданням для адміністрації Трампа є процес, а не результат", — вважає Огризко.

Дипломат вказує, що єдиним реальним підсумком переговорів в Абу-Дабі став обмін військовополоненими. За словами Огризка, це є головною цінністю переговорів, тоді як інші заяви про "прогрес" не будуть реалізовані, а команди "будуть навколо цього ходити й нічого досягнуто не буде".

