Что стоит за переговорами между Украиной, США и РФ: будут ли реальные результаты

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У Абу-Даби закончился второй раунд трехсторонних контактов между Украиной, США и Россией. Несмотря на заявления о "прогрессе" от участников переговоров, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что ожидать положительного прорыва не стоит.
Переговоры в Абу-Даби
Владимир Огрызко в эфире "Эспрессо" поделился своим мнением, способны ли переговоры в Абу-Даби привести к реальному прекращению войны. По его словам, нынешняя администрация США во главе с Дональдом Трампом делает ставку не на результат, а на факт переговорного процесса.
По словам дипломата, при президентстве Джо Байдена ключевым внешнеполитическим принципом было избегание эскалации, что в определенный момент уже превратилось в мэм. Однако команда Трампа уже создала свой собственный мэм.
Дипломат указывает, что единственным реальным итогом переговоров в Абу-Даби стал обмен военнопленными. По словам Огрызко, это главная ценность переговоров, тогда как другие заявления о "прогрессе" не будут реализованы, а команды "будут вокруг этого ходить и ничего достигнуто не будет".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что переговоры в Абу-Даби закончились. Какие первые детали контактов Украины, США и РФ.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили, что готовы к окончанию войны.