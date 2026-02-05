logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что стоит за переговорами между Украиной, США и РФ: будут ли реальные результаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Что стоит за переговорами между Украиной, США и РФ: будут ли реальные результаты

Почему переговоры Украины, США и России могут не принести результата. Дипломат Владимир Огрызко объясняет, что стоит за заявлениями о "прогрессе".

5 февраля 2026, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Абу-Даби закончился второй раунд трехсторонних контактов между Украиной, США и Россией. Несмотря на заявления о "прогрессе" от участников переговоров, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что ожидать положительного прорыва не стоит.

Что стоит за переговорами между Украиной, США и РФ: будут ли реальные результаты

Переговоры в Абу-Даби

Владимир Огрызко в эфире "Эспрессо" поделился своим мнением, способны ли переговоры в Абу-Даби привести к реальному прекращению войны. По его словам, нынешняя администрация США во главе с Дональдом Трампом делает ставку не на результат, а на факт переговорного процесса.

По словам дипломата, при президентстве Джо Байдена ключевым внешнеполитическим принципом было избегание эскалации, что в определенный момент уже превратилось в мэм. Однако команда Трампа уже создала свой собственный мэм.

"Теперь же, администрация Трампа, говорит об очевидном прогрессе, но потом объясняют почему этот прогресс таков не является. И это уже новый мем. То есть разговоры о прогрессе продолжают, а результата как такового нет. Мне кажется, что главной задачей для администрации Трампа является процесс, а не результат", — считает Огрызко.

Дипломат указывает, что единственным реальным итогом переговоров в Абу-Даби стал обмен военнопленными. По словам Огрызко, это главная ценность переговоров, тогда как другие заявления о "прогрессе" не будут реализованы, а команды "будут вокруг этого ходить и ничего достигнуто не будет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что переговоры в Абу-Даби закончились. Какие первые детали контактов Украины, США и РФ.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили, что готовы к окончанию войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости