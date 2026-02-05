Что стоит за переговорами между Украиной, США и РФ: будут ли реальные результаты

У Абу-Даби закончился второй раунд трехсторонних контактов между Украиной, США и Россией. Несмотря на заявления о "прогрессе" от участников переговоров, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что ожидать положительного прорыва не стоит.

Переговоры в Абу-Даби

Владимир Огрызко в эфире "Эспрессо" поделился своим мнением, способны ли переговоры в Абу-Даби привести к реальному прекращению войны. По его словам, нынешняя администрация США во главе с Дональдом Трампом делает ставку не на результат, а на факт переговорного процесса.

По словам дипломата, при президентстве Джо Байдена ключевым внешнеполитическим принципом было избегание эскалации, что в определенный момент уже превратилось в мэм. Однако команда Трампа уже создала свой собственный мэм.

"Теперь же, администрация Трампа, говорит об очевидном прогрессе, но потом объясняют почему этот прогресс таков не является. И это уже новый мем. То есть разговоры о прогрессе продолжают, а результата как такового нет. Мне кажется, что главной задачей для администрации Трампа является процесс, а не результат", — считает Огрызко.

Дипломат указывает, что единственным реальным итогом переговоров в Абу-Даби стал обмен военнопленными. По словам Огрызко, это главная ценность переговоров, тогда как другие заявления о "прогрессе" не будут реализованы, а команды "будут вокруг этого ходить и ничего достигнуто не будет".

