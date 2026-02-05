Переговори в Абу-Дабі закінчилися: перші деталі контактів України, США та РФ

У столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершився другий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією щодо можливого припинення війни. Про завершення дводенних консультацій повідомила речниця секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова Діана Давітян.

Переговори в Абу-Дабі. Фото з відкритих джерел

Діана Давітян розповіла, що тристронні переговори України, США та РФ в Абу-Дабі було закінчено.

"Переговори закінчились. Комунікація буде згодом", — коротко зазначила Давітян, не розкриваючи деталей домовленостей.

Наразі більшість аспектів діалогу залишаються непублічними. Водночас ще до офіційного завершення перемовин спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про перший відчутний результат, яким стали домовленості між Україною та РФ щодо обміну полоненими. За його словами, сторони погодили обмін 314 осіб за формулою 157 на 157. У Вашингтоні назвали це першим реальним прогресом за останні місяці.

Віткофф наголосив, що попри досягнуту домовленість, попереду залишається значний обсяг роботи. Водночас він висловив обережний оптимізм щодо подальшого просування у питанні завершення війни в Україні.

Перед другим днем переговорів Рустем Умєров повідомляв, що переговори в Абу-Дабі проходитимуть у форматі роботи в групах із подальшою синхронізацією позицій усіх учасників.

Другий етап переговорів тривав 4–5 лютого. Попередній раунд відбувся 23–24 січня. Раніше повідомлялося, що переговорні групи зосереджуються на питаннях економіки, територіальної безпеки та можливих механізмах припинення вогню.

