Переговоры в Абу-Даби завершились: первые детали контактов Украины, США и РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры в Абу-Даби завершились: первые детали контактов Украины, США и РФ

В Абу-Даби завершился второй раунд переговоров Украины, США и России. Стороны договорились об обмене 314 пленными.

5 февраля 2026, 14:30
Автор:
avatar

Slava Kot

В столице Объединенных Арабских Эмиратов завершился второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и Россией по поводу возможного прекращения войны. О завершении двухдневных консультаций сообщила представитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Диана Давитян.

Переговоры в Абу-Даби завершились: первые детали контактов Украины, США и РФ

Переговоры в Абу-Даби. Фото из открытых источников

Диана Давитян рассказала, что трехсторонние переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби были закончены.

"Переговоры закончились. Коммуникация будет позже", — коротко отметила Давитян, не раскрывая деталей договоренностей.

В настоящее время большинство аспектов диалога остаются непубличными. В то же время, еще до официального завершения переговоров специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил о первом ощутимом результате, которым стали договоренности между Украиной и РФ по обмену пленными. По его словам, стороны согласовали обмен 314 человек по формуле 157 на 157. В Вашингтоне назвали это первым реальным прогрессом за последние месяцы.

Виткофф подчеркнул, что, несмотря на достигнутую договоренность, впереди остается значительный объем работы. В то же время, он выразил осторожный оптимизм относительно дальнейшего продвижения в вопросе завершения войны в Украине.

Перед вторым днем переговоров Рустем Умеров сообщал, что переговоры в Абу-Даби будут проходить в формате работы в группах с последующей синхронизацией позиций всех участников.

Второй этап переговоров продолжался 4-5 февраля. Предыдущий раунд состоялся 23-24 января. Ранее сообщалось, что переговорные группы сосредотачиваются на вопросах экономики, территориальной безопасности и возможных механизмах прекращения огня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия выдвинула новый ультиматум Украине на переговорах в Абу-Даби.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби о войне Украины.



