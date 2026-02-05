Зеленский отреагировал на новый ультиматум от России об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский публично отверг требования России по международному признанию временно оккупированных украинских территорий частью РФ. По словам Зеленского, Украина не согласится ни на какие решения, которые подрывают ее территориальный суверенитет.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве отреагировал на требования РФ, которые заключаются в том, чтобы другие страны признали украинские временно оккупированные территории за Россией.

"Я знаю, что есть новый сигнал, что именно признание тех или иных украинских территорий, которые временно оккупированы, российскими являются одним из условий окончания войны. Не знаю, кто дает такие сигналы, но если даже кто-то будет признавать наши территории российскими, это ничего не даст", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что только украинское государство и его законно избранный президент имеют полномочия принимать решения по территориальной целостности страны, а не другие лидеры, которые могут попытаться признать часть Украины за РФ.

"Поэтому наши территории – это наши, несмотря на то, что их временный статус – временно оккупированы", – добавил Зеленский.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне сообщений российских медиа в преддверии второго дня переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби. Агентство ТАСС со ссылкой на западные источники утверждало, что Москва настаивает на международном признании Донбасса частью России в пределах возможного "большого договора" об окончании войны.

