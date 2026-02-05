Зеленский отреагировал на новый ультиматум от России об окончании войны

Рубрики
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский публично отверг требования России по международному признанию временно оккупированных украинских территорий частью РФ. По словам Зеленского, Украина не согласится ни на какие решения, которые подрывают ее территориальный суверенитет.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве отреагировал на требования РФ, которые заключаются в том, чтобы другие страны признали украинские временно оккупированные территории за Россией.
Президент отметил, что только украинское государство и его законно избранный президент имеют полномочия принимать решения по территориальной целостности страны, а не другие лидеры, которые могут попытаться признать часть Украины за РФ.
Заявление Зеленского прозвучало на фоне сообщений российских медиа в преддверии второго дня переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби. Агентство ТАСС со ссылкой на западные источники утверждало, что Москва настаивает на международном признании Донбасса частью России в пределах возможного "большого договора" об окончании войны.
