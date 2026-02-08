logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Европе заявили, что окончание войны в Украине несет риски для НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европе заявили, что окончание войны в Украине несет риски для НАТО

Глава Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что прекращение огня в Украине может усугубить угрозы для Европы.

8 февраля 2026, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Идея быстрого прекращения огня в Украине может нести серьезные риски безопасности Европы и НАТО. Об этом накануне Мюнхенской конференции по безопасности заявил ее глава Вольфганг Ишингер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

В Европе заявили, что окончание войны в Украине несет риски для НАТО

Вольфганг Ишингер. Фото из открытых источников

Вольфганг Ишингер утверждает, что именно Украина фактически останавливает Россию от расширения агрессии на запад.

"Пока Украина защищает Европу, опасность не так уж велика", — сказал Ишингер.

По его словам, российская армия еженедельно несет значительные потери в войне против Украины, что существенно ограничивает ее военные возможности. Однако ситуация может резко измениться при прекращении огня без четких и жестких гарантий безопасности.

По мнению Ишингера, после остановки боевых действий, Кремль получит возможность беспрепятственно восстанавливать и наращивать военный потенциал. По его словам, это может привести к усилению угрозы для восточного фланга НАТО, в частности, для стран Балтии и Восточной Европы.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что стремление как можно быстрее остановить гибель людей вполне естественно и оправдано, однако он предостерег, что если прекращение огня не будет сопровождаться реальными ограничениями на военное развертывание России в западных округах, угроза для Европы только возрастет. То, как завершится война в Украине, он назвал "решающим вопросом судьбы для Германии и всей Европы".

"Вот почему простое прекращение огня не будет причиной для того, чтобы сидеть сложа руки и расслабиться", — указал Ишингер и добавил, что сегодня Украина защищает не только собственную территорию, но и фундамент европейской безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе обвинили Великобританию в "срыве" мирного соглашения между Украиной и РФ.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на новый ультиматум от России для окончания войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/uk/isinger-poki-ukraina-voue-nebezpeka-dla-evropi-nevelika/a-75852953
Теги:

Новости

Все новости