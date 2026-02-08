В Европе заявили, что окончание войны в Украине несет риски для НАТО

Идея быстрого прекращения огня в Украине может нести серьезные риски безопасности Европы и НАТО. Об этом накануне Мюнхенской конференции по безопасности заявил ее глава Вольфганг Ишингер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

Вольфганг Ишингер. Фото из открытых источников

Вольфганг Ишингер утверждает, что именно Украина фактически останавливает Россию от расширения агрессии на запад.

"Пока Украина защищает Европу, опасность не так уж велика", — сказал Ишингер.

По его словам, российская армия еженедельно несет значительные потери в войне против Украины, что существенно ограничивает ее военные возможности. Однако ситуация может резко измениться при прекращении огня без четких и жестких гарантий безопасности.

По мнению Ишингера, после остановки боевых действий, Кремль получит возможность беспрепятственно восстанавливать и наращивать военный потенциал. По его словам, это может привести к усилению угрозы для восточного фланга НАТО, в частности, для стран Балтии и Восточной Европы.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что стремление как можно быстрее остановить гибель людей вполне естественно и оправдано, однако он предостерег, что если прекращение огня не будет сопровождаться реальными ограничениями на военное развертывание России в западных округах, угроза для Европы только возрастет. То, как завершится война в Украине, он назвал "решающим вопросом судьбы для Германии и всей Европы".

"Вот почему простое прекращение огня не будет причиной для того, чтобы сидеть сложа руки и расслабиться", — указал Ишингер и добавил, что сегодня Украина защищает не только собственную территорию, но и фундамент европейской безопасности.

