У Європі звинуватили Велику Британію у "зриві" мирної угоди між Україною та РФ

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що шанс на мирну угоду між Україною та Росією навесні 2022 року був втрачений через втручання західних партнерів Києва. Чеський лідер прямо звинуватив тодішнього прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона у зриві переговорів.

Андрей Бабіш в інтерв’ю телеканалу TN.cz заявив, що у квітні 2022 року Україна та Росія нібито були "близькі" до домовленостей, однак після візиту Джонсона до Києва переговорний процес зупинився. Політик вважає, що для завершення війни провідні європейські лідери мають відновити діалог не лише між собою, а й із президентами США та РФ.

"Переговори інтенсивні, але в мене таке відчуття, що вони наближаються до якогось тривалого рішення у вигляді припинення війни, тривалої безпеки для України. Але Європа не зможе цього зробити без Трампа", – заявив прем'єр Чехії.

Бабіш також наголосив, що Європа, на його думку, не здатна самостійно забезпечити стале припинення війни. Ключову роль у можливому врегулюванні він відводить Дональду Трампу.

Водночас політик закликав європейських лідерів, зокрема Фрідріха Мерца, Емманюеля Макрона, Кіра Стармера та Джорджу Мелоні, відновити прямі переговори з Кремлем.

