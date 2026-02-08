logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Європі звинуватили Велику Британію у "зриві" мирної угоди між Україною та РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

У Європі звинуватили Велику Британію у "зриві" мирної угоди між Україною та РФ

Андрей Бабіш заявив, що мирні переговори України та Росії у 2022 році зірвали західні партнери

8 лютого 2026, 07:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що шанс на мирну угоду між Україною та Росією навесні 2022 року був втрачений через втручання західних партнерів Києва. Чеський лідер прямо звинуватив тодішнього прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона у зриві переговорів.

У Європі звинуватили Велику Британію у "зриві" мирної угоди між Україною та РФ

Андрей Бабіш. Фото: EPA/UPG

Андрей Бабіш в інтерв’ю телеканалу TN.cz заявив, що у квітні 2022 року Україна та Росія нібито були "близькі" до домовленостей, однак після візиту Джонсона до Києва переговорний процес зупинився. Політик вважає, що для завершення війни провідні європейські лідери мають відновити діалог не лише між собою, а й із президентами США та РФ.

"Переговори інтенсивні, але в мене таке відчуття, що вони наближаються до якогось тривалого рішення у вигляді припинення війни, тривалої безпеки для України. Але Європа не зможе цього зробити без Трампа", – заявив прем'єр Чехії.

Бабіш також наголосив, що Європа, на його думку, не здатна самостійно забезпечити стале припинення війни. Ключову роль у можливому врегулюванні він відводить Дональду Трампу.

Водночас політик закликав європейських лідерів, зокрема Фрідріха Мерца, Емманюеля Макрона, Кіра Стармера та Джорджу Мелоні, відновити прямі переговори з Кремлем.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі заявили, що готові до закінчення війни, однак підтвердили незмінність ультимативних вимог РФ. Речник Путіна сказав, що без їх виконання Росія продовжить війну.

Також "Коментарі" писали, що Росія висунула новий ультиматум Україні перед переговорами делегацій в Абу-Дабі. Зеленський відповів на нові умови від Кремля.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини