В Европе обвинили Великобританию в "срыве" мирного соглашения между Украиной и РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европе обвинили Великобританию в "срыве" мирного соглашения между Украиной и РФ

Андрей Бабиш заявил, что мирные переговоры Украины и России в 2022 году сорвали западные партнеры

8 февраля 2026, 07:30
Автор:
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что шанс на мирное соглашение между Украиной и Россией весной 2022 года был упущен из-за вмешательства западных партнеров Киева. Чешский лидер прямо обвинил тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона в срыве переговоров.

В Европе обвинили Великобританию в "срыве" мирного соглашения между Украиной и РФ

Андрей Бабиш. Фото: EPA/UPG

Андрей Бабиш в интервью телеканалу TN.cz заявил, что в апреле 2022 года Украина и Россия якобы были близки к договоренностям, однако после визита Джонсона в Киев переговорный процесс остановился. Политик считает, что для завершения войны ведущие европейские лидеры должны возобновить диалог не только между собой, но и с президентами США и РФ.

"Переговоры интенсивные, но у меня такое ощущение, что они приближаются к продолжительному решению в виде прекращения войны, длительной безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Трампа", – заявил премьер Чехии.

Бабиш также подчеркнул, что Европа, по его мнению, не способна самостоятельно обеспечить постоянное прекращение войны. Ключевую роль в возможном урегулировании он отводит Дональду Трампу.

В то же время политик призвал европейских лидеров, в частности Фридриха Мерца, Эмманюэля Макрона, Кира Стармера и Джорджу Мэлони, возобновить прямые переговоры с Кремлем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили, что готовы к окончанию войны, однако подтвердили неизменность ультимативных требований РФ. Спикер Путина сказал, что без их выполнения Россия продолжит войну.

Также "Комментарии" писали, что Россия выдвинула новый ультиматум Украине перед переговорами делегаций в Абу-Даби. Зеленский ответил на новые условия Кремля.



