Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что шанс на мирное соглашение между Украиной и Россией весной 2022 года был упущен из-за вмешательства западных партнеров Киева. Чешский лидер прямо обвинил тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона в срыве переговоров.

Андрей Бабиш. Фото: EPA/UPG

Андрей Бабиш в интервью телеканалу TN.cz заявил, что в апреле 2022 года Украина и Россия якобы были близки к договоренностям, однако после визита Джонсона в Киев переговорный процесс остановился. Политик считает, что для завершения войны ведущие европейские лидеры должны возобновить диалог не только между собой, но и с президентами США и РФ.

"Переговоры интенсивные, но у меня такое ощущение, что они приближаются к продолжительному решению в виде прекращения войны, длительной безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Трампа", – заявил премьер Чехии.

Бабиш также подчеркнул, что Европа, по его мнению, не способна самостоятельно обеспечить постоянное прекращение войны. Ключевую роль в возможном урегулировании он отводит Дональду Трампу.

В то же время политик призвал европейских лидеров, в частности Фридриха Мерца, Эмманюэля Макрона, Кира Стармера и Джорджу Мэлони, возобновить прямые переговоры с Кремлем.

