США тисне на Україну, щоб Київ швидше погодився на мирну угоду: деталі

США чинять дипломатичний тиск на Україну, закликаючи Київ пришвидшити переговори та погодитися на мирну угоду, водночас Росія свідомо затягує процес і відкидає будь-які компроміси, які не означають фактичної капітуляції України. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW посилаються на інформацію агентства Reuters, згідно з якою американські та українські переговорники обговорювали можливість досягнення мирної угоди до березня 2026 року. За даними трьох поінформованих джерел, Вашингтон також наполягає на проведенні в Україні національного референдуму щодо потенційної угоди вже у травні 2026 року, паралельно з загальнонаціональними виборами.

"Тиск США на Україну щодо планування голосування щодо мирної угоди найближчим часом був би дивним, враховуючи, що, як повідомляється, сторони залишаються далекими один від одного з ключових питань, і що Кремль продовжує відмовлятися від компромісів, запропонованих як Сполученими Штатами, так і Україною", — пише ISW.

Водночас ISW звертає увагу на серйозні суперечності в такому підході США. Українські виборчі органи оцінюють, що для зміни законодавства та підготовки голосування в умовах війни знадобиться щонайменше шість місяців. Крім того, Кремль неодноразово відмовлявся гарантувати тривале припинення вогню, без якого проведення виборів є практично неможливим.

Ситуацію ускладнює й позиція Москви. Хоча президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до запропонованої США зустрічі, ймовірно, у середині лютого, Кремль заперечив сам факт домовленостей. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що жодних планів щодо переговорів у США не існує.

"Кремль продовжує не виявляти жодної готовності до компромісів щодо добросовісних мирних переговорів або будь-яких ознак того, що він погодиться на щось менше, ніж повна перемога Росії в Україні", — йдеться у звіті Інститут вивчення війни.

