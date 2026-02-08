США давит на Украину, чтобы Киев скорее согласился на мирное соглашение: детали

США оказывают дипломатическое давление на Украину, призывая Киев ускорить переговоры и согласиться на мирное соглашение, в то же время Россия сознательно затягивает процесс и отвергает любые компромиссы, не означающие фактическую капитуляцию Украины. Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

США давят на Украину. Фото из открытых источников

Аналитики ISW ссылаются на информацию агентства Reuters, согласно которой американские и украинские переговорщики обсуждали возможность достижения мирного соглашения к марту 2026 года. По данным трех информированных источников, Вашингтон также настаивает на проведении в Украине национального референдума по потенциальному соглашению уже в мае 2026 года параллельно с общенациональными выборами.

"Давление США на Украину относительно планирования голосования по мирному соглашению в ближайшее время было бы странным, учитывая, что, как сообщается, стороны остаются далекими друг от друга по ключевым вопросам, и что Кремль продолжает отказываться от компромиссов, предложенных как Соединенными Штатами, так и Украиной", — пишет ISW.

В то же время, ISW обращает внимание на серьезные противоречия в таком подходе США. Украинские избирательные органы оценивают, что для изменения законодательства и подготовки голосования в условиях войны понадобится не менее шести месяцев. Кроме того, Кремль неоднократно отказывался гарантировать длительное прекращение огня, без которого проведение выборов практически невозможно.

Ситуацию усложняет и позиция Москвы. Хотя президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к предложенной США встрече, вероятно, в середине февраля Кремль опроверг сам факт договоренностей. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких планов по переговорам в США не существует.

"Кремль продолжает не проявлять никакой готовности к компромиссам по добросовестным мирным переговорам или каким-либо признакам того, что он согласится на что-то меньшее, чем полная победа России в Украине", — говорится в отчете Институт изучения войны.

