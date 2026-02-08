Россия планирует сделать паузу в ударах по Украине: что произошло

Россия возможно готовится временно сократить интенсивность ракетных ударов по Украине с применением стратегической авиации. Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы, в частности "єРадар", фиксирующие признаки вынужденной паузы в использовании бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, по меньшей мере, до начала весны.

Россия может поставить ракеты на паузу по Украине. Фото из открытых источников

По данным мониторинговых каналов, причина возможной паузы в российских ударах по Украине может касаться существенного истощения запасов крылатых ракет Х-101, активно применявшихся Россией в январе-феврале. Для восстановления ракетного арсенала Кремлю нужно время, так что нынешнее затишье может быть подготовкой к новой волне ударов уже весной.

"После использования значительного запаса крылатых ракет Х-101 в январе-феврале враг вынужден поставить на паузу удары по Украине с привлечением бортов Ту-95 и Ту-160. Это связано с необходимостью пополнить запасы крылатых ракет для последующей кампании нанесения ударов, которая, вероятно, начнется уже весной", — говорится в анализе "єРадар".

В то же время, аналитики предостерегают, что снижение активности стратегической авиации не означает уменьшения общей угрозы. Пауза не касается самолетов Ту-22М3, которые в последние недели регулярно используются для атак, в частности по Киеву. Кроме того, Россия продолжает применять баллистические и крылатые ракеты комплексов "Искандер", а также массово использует ударные беспилотники.

Мониторинговые каналы также не исключают, что перед паузой РФ может попытаться нанести еще один массированный удар.

"По нашей информации, до наступления этой же паузы, РФ может попытаться нанести еще один удар с привлечением стратегической авиации, который может произойти с наступлением последней волны сильных морозов, после чего поставит на паузу их использование", — пишет мониторинговый ресурс.

Украинцам советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сохранять бдительность.

