Россия планирует сделать паузу в ударах по Украине: что произошло

Россия возможно готовится временно сократить интенсивность ракетных ударов по Украине с применением стратегической авиации. Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы, в частности "єРадар", фиксирующие признаки вынужденной паузы в использовании бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, по меньшей мере, до начала весны.
Россия может поставить ракеты на паузу по Украине. Фото из открытых источников
По данным мониторинговых каналов, причина возможной паузы в российских ударах по Украине может касаться существенного истощения запасов крылатых ракет Х-101, активно применявшихся Россией в январе-феврале. Для восстановления ракетного арсенала Кремлю нужно время, так что нынешнее затишье может быть подготовкой к новой волне ударов уже весной.
В то же время, аналитики предостерегают, что снижение активности стратегической авиации не означает уменьшения общей угрозы. Пауза не касается самолетов Ту-22М3, которые в последние недели регулярно используются для атак, в частности по Киеву. Кроме того, Россия продолжает применять баллистические и крылатые ракеты комплексов "Искандер", а также массово использует ударные беспилотники.
Мониторинговые каналы также не исключают, что перед паузой РФ может попытаться нанести еще один массированный удар.
Украинцам советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сохранять бдительность.
