Росія готує новий масштабний наступ в Україні: в США сказали, коли і куди підуть росіяни

Росія готується до нового масштабного наступу проти України влітку 2026 року, зосереджуючи зусилля одразу на кількох напрямках. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який аналізує динаміку бойових дій та пересування російських резервів.

Наступ росіян. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW зазначають, що Кремль робить ставку на силовий сценарій завершення війни, попри дипломатичні заяви. За оцінкою ISW, основні наступальні дії РФ можуть бути розгорнуті на півдні України та на Донбасі. Для цього Росія планує задіяти стратегічні резерви, формування яких триває ще з минулого року.

Однак, у звіті Інститут вивчення війни наголошується, що сама підготовка до наступу не означає гарантованого успіху. Російська армія продовжує зазнавати значних втрат, а проблеми з поповненням особового складу суттєво обмежують її спроможність вести тривалі та інтенсивні операції. ISW вказує, що наявних резервів може бути недостатньо для досягнення амбітних військових цілей, які декларує Москва.

Окремо аналітики згадують оцінки українського військового оглядача Костянтина Машовця. За його прогнозом, активна фаза нового наступу РФ може розпочатися вже наприкінці квітня 2026 року. Серед ймовірних напрямків він називає осі Слов’янськ–Краматорськ на Донбасі та Оріхів–Запоріжжя на півдні. До цього часу російські війська, ймовірно, намагатимуться покращити тактичні позиції.

Водночас ISW підкреслює, що наразі російські сили залишаються "застряглими" на рівні тактичних завдань і не демонструють суттєвих проривів. Це ставить під сумнів здатність РФ реалізувати плани масштабного наступу у заявлені терміни, навіть попри підготовку до літньої кампанії.

