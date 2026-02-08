Россия готовит новое масштабное наступление в Украине: в США сказали, когда и куда пойдут россияне

Россия готовится к новому масштабному наступлению против Украины летом 2026 года, сосредотачивая усилия на нескольких направлениях. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), анализирующем динамику боевых действий и передвижение российских резервов.

Наступление россиян. Фото из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, что Кремль делает ставку на силовой сценарий завершения войны, несмотря на дипломатические заявления. По оценке ISW, основные наступательные действия РФ могут быть развернуты на юге Украины и Донбассе. Для этого Россия планирует задействовать стратегические резервы, формирование которых продолжается еще с прошлого года.

Однако в отчете Институт изучения войны отмечается, что сама подготовка к наступлению не означает гарантированного успеха. Российская армия продолжает нести значительные потери, а проблемы с пополнением личного состава существенно ограничивают ее способность вести длительные и интенсивные операции. ISW указывает, что имеющихся резервов может быть недостаточно для достижения амбициозных военных целей, декларируемых Москвой.

Отдельно аналитики вспоминают оценки украинского военного обозревателя Константина Машовца. По его прогнозу активная фаза нового наступления РФ может начаться уже в конце апреля 2026 года. Среди вероятных направлений он называет оси Славянск-Краматорск на Донбассе и Орехов-Запорожье на юге. К этому времени российские войска, вероятно, постараются улучшить тактические позиции.

В то же время ISW подчеркивает, что российские силы остаются "застрявшими" на уровне тактических задач и не демонстрируют существенных прорывов. Это ставит под вопрос способность РФ реализовать планы масштабного наступления в заявленные сроки, даже несмотря на подготовку к летней кампании.

