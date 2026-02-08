У Раді закликали не йти зараз на переговори про припинення війни: назвали найкращий час для України

Переговори про припинення війни з Росією за нинішніх умов не відповідають інтересам України. Таку позицію озвучив народний депутат від "Голосу", секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, ключовим фактором залишається баланс сил на фронті та питання територій.

Роман Костенко. Фото з відкритих джерел

Роман Костенко в інтерв’ю DW заявив, що сьогодні позиції сторін принципово протилежні. Україна не готова поступатися територіями, тоді як Росія наполягає саме на їх захопленні. Депутат вважає, що за таких умов будь-які переговори будуть для Києва програшними.

"У української делегації стоїть питання не віддавати території. У росіян стоїть питання забрати ці території", — сказав Костенко.

Водночас парламентар окреслив часовий горизонт, коли ситуація може змінитися. Якщо Україна зможе втриматися до весни, розклад сил стане іншим. Йдеться насамперед про зменшення військового тиску з боку РФ і посилення українських позицій на полі бою. Костенко зазначає, що ефективне знищення 80–90% російських дронів ще на підльоті до кордонів радикально змінить логіку переговорів.

"Буде зовсім інше, коли буде Україна казати: "А віддайте нам АЕС, а віддайте нам Кінбурнську косу, бо нам потрібно вивільнити порти… Віддайте нам Нову Каховку, бо це наша територія, нам потрібно знову відновити греблю"… Це були три ключові точки, які ще раніше, до того, як Росія захотіла забрати територію Донецька, — ці питання завжди були дискусійні", — сказав депутат.

