В Раде призвали не идти сейчас на переговоры о прекращении войны: назвали лучшее время для Украины

Переговоры о прекращении войны с Россией в нынешних условиях не отвечают интересам Украины. Такую позицию озвучил народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, ключевым фактором остается баланс сил на фронте и вопросы территорий.

Роман Костенко. Фото из открытых источников

Роман Костенко в интервью DW заявил, что сегодня позиции сторон принципиально противоположны. Украина не готова уступать территории, тогда как Россия настаивает именно на их захвате. Депутат считает, что в таких условиях любые переговоры будут для Киева проигрышными.

"У украинской делегации стоит вопрос не отдавать территории. У россиян стоит вопрос забрать эти территории", – сказал Костенко.

В то же время парламентарий очертил временный горизонт, когда ситуация может измениться. Если Украина сможет продержаться до весны, расклад сил станет другим. Речь идет, прежде всего, об уменьшении военного давления со стороны РФ и усилении украинских позиций на поле боя. Костенко отмечает, что эффективное уничтожение 80–90% российских дронов еще на подлете к границам радикально изменит логику переговоров.

" Будет совсем другое, когда Украина будет говорить: "А отдайте нам АЭС, а отдайте нам Кинбурнскую косу, потому что нам нужно высвободить порты... Отдайте нам Новую Каховку, потому что это наша территория, нам нужно снова восстановить дамбу"... Это были три ключевых точки, которые еще раньше, до того, как Россия захотела забрать территорию Донецка — эти вопросы всегда были дискуссионны", — сказал депутат.

