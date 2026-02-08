В Раде призвали не идти сейчас на переговоры о прекращении войны: назвали лучшее время для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Переговоры о прекращении войны с Россией в нынешних условиях не отвечают интересам Украины. Такую позицию озвучил народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, ключевым фактором остается баланс сил на фронте и вопросы территорий.
Роман Костенко. Фото из открытых источников
Роман Костенко в интервью DW заявил, что сегодня позиции сторон принципиально противоположны. Украина не готова уступать территории, тогда как Россия настаивает именно на их захвате. Депутат считает, что в таких условиях любые переговоры будут для Киева проигрышными.
В то же время парламентарий очертил временный горизонт, когда ситуация может измениться. Если Украина сможет продержаться до весны, расклад сил станет другим. Речь идет, прежде всего, об уменьшении военного давления со стороны РФ и усилении украинских позиций на поле боя. Костенко отмечает, что эффективное уничтожение 80–90% российских дронов еще на подлете к границам радикально изменит логику переговоров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде заявили об окне возможностей для заключения мирного соглашения по окончании войны.
Также "Комментарии" писали, что Трамп меняет тактику переговоров по Украине.