Slava Kot
Вооруженные силы Украины провели серию удачных контратак, вытеснив российские подразделения с территории площадью около 201 кв. км. Западные медиа называют это самым быстрым продвижением украинских войск за последние два с половиной года с начала масштабных наступательных операций 2023 года. Однако военные эксперты призывают не преувеличивать значение событий. Участник миротворческих миссий Сергей Грабский объясняет, что речь идет о действиях в формате стратегической обороны, а не о начале большого наступления.
ВСУ пошли в контратаку. Фото из открытых источников
Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телеканала "Эспрессо" объяснил, что стоит за контратаками ВСУ на фронте.
По словам Грабского, контратакующие действия ВСУ были сосредоточены на нескольких критически важных направлениях, Запорожском, Константиновском, Покровском, а также Харьковском и Сумском и каждый из этих участков имеет стратегическое значение.
Особенно напряженной остается ситуация в Запорожье. Полковник отмечает, что этот регион является стратегической целью России в текущем году. Именно поэтому украинские силы пытаются не только сдержать наступление, но и нанести врагу максимальные потери в период его ослабления.
В Донецкой области противник продолжает попытки продвижения вглубь украинской территории, тогда как на Харьковском и Сумском направлениях контрудары имеют еще и психологический эффект и заставляют российские войска перегруппировываться и отказываться от дальнейших атак.
