ВСУ пошли в контратаку и освободили рекордные территории с 2023 года: что происходит на фронте

Вооруженные силы Украины провели серию удачных контратак, вытеснив российские подразделения с территории площадью около 201 кв. км. Западные медиа называют это самым быстрым продвижением украинских войск за последние два с половиной года с начала масштабных наступательных операций 2023 года. Однако военные эксперты призывают не преувеличивать значение событий. Участник миротворческих миссий Сергей Грабский объясняет, что речь идет о действиях в формате стратегической обороны, а не о начале большого наступления.

ВСУ пошли в контратаку. Фото из открытых источников

Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телеканала "Эспрессо" объяснил, что стоит за контратаками ВСУ на фронте.

"Я не хочу разочаровывать наших слушателей, но надо понимать, что все эти действия были совершены в формате действий стратегической обороны. Почему это важно понять? Потому что эти контратаки, именно так можно назвать, они проходят в таком тренде возобновления позиции для более устойчивой обороны. И да, украинским войскам удалось добиться определенного успеха, но это успех тактический. Тактический, то есть знаете, я хочу предупредить, чтобы мы не надеялись на то, что завтра мы будем расширять наступление и так далее", — отмечает Грабский.

По словам Грабского, контратакующие действия ВСУ были сосредоточены на нескольких критически важных направлениях, Запорожском, Константиновском, Покровском, а также Харьковском и Сумском и каждый из этих участков имеет стратегическое значение.

Особенно напряженной остается ситуация в Запорожье. Полковник отмечает, что этот регион является стратегической целью России в текущем году. Именно поэтому украинские силы пытаются не только сдержать наступление, но и нанести врагу максимальные потери в период его ослабления.

В Донецкой области противник продолжает попытки продвижения вглубь украинской территории, тогда как на Харьковском и Сумском направлениях контрудары имеют еще и психологический эффект и заставляют российские войска перегруппировываться и отказываться от дальнейших атак.

"Но надо понимать, что впереди нас ждут очень сложные боевые действия, потому что противник, несмотря на такие бешеные потери, которые он понес за последние два месяца, пытается восстановить свой боевой потенциал и, как говорится, планирует продолжение наступательных операций", — отмечает Грабский.

