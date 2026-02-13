У США підтвердили несподівані контратаки ЗСУ: деталі

Українські сили проводять локальні контратаки в районі адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей, використовуючи проблеми із зв'язком у російських військах. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Контрнаступ ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, геолокаційні кадри, опубліковані 12 лютого, підтверджують удари російських військ по українських позиціях на схід від річки Гайчур, зокрема в районі Добропілля та Варварівки на північний захід від Гуляйполя. Це свідчить про те, що українські підрозділи утримували ці позиції і наразі проводять обмежені контратаки, щоби відновити зв'язок між окремими опорними пунктами на лінії фронту.

В ISW зазначають, що російські сили раніше могли оминати українські позиції під час диверсійних проникнень, створюючи ілюзію масштабнішого просування. Проте поточні дії ЗСУ мають локальний і тактичний характер, а не є повномасштабним контрнаступом, як стверджували деякі російські військові блогери.

Однією із ключових причин успіху українських дій стали проблеми з комунікаціями у російської армії. За інформацією джерел у НАТО, обмеження доступу російських підрозділів до супутникової системи Starlink, що належить компанії SpaceX, значно знизили ефективність управління військами.

Додатковим чинником стало обмеження використання месенджера Telegram, який активно застосовували російські підрозділи для координації. Російські джерела визнають, що поєднання цих факторів суттєво погіршило систему управління та передачі наказів на передовий.

За оцінкою аналітиків, українське командування використовує цей момент для проведення точкових операцій, спрямованих на відновлення контролю та ослаблення російських позицій у стратегічно важливому районі.

