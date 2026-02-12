logo

Потери РФ превысили количество мобилизованных: какой месяц стал роковым для РФ
Потери РФ превысили количество мобилизованных: какой месяц стал роковым для РФ

Bloomberg пишет о том, что январские потери окупантов превысили возможности Кремля, а стратегия истощения ВСУ дает результат

12 февраля 2026, 08:41
Автор:
Кравцев Сергей

В январе 2026 г. потери российской армии в войне против Украины превысили темпы пополнения личного состава примерно на 9 тысяч военных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки западных должностных лиц.

Потери РФ превысили количество мобилизованных: какой месяц стал роковым для РФ

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

По данным собеседников издания, несмотря на значительные человеческие потери, российским войскам не удалось достичь ощутимых территориальных достижений. Еще в декабре количество погибших оккупантов достигло около 35 тысяч – это почти вдвое больше среднемесячного показателя 2025 года, подсчитанного НАТО.

Министр обороны Украины Михаил Федоров ранее заявлял о стратегии, предусматривающей увеличение потерь РФ до 50 тысяч в месяц. В Киеве считают, что из-за такого уровня истощения Москва не сможет компенсировать потери без объявления новой волны открытой мобилизации.

Западные чиновники отмечают, что в декабре темпы набора новобранцев еще не позволяли России перекрывать потери. Однако уже в январе возник дефицит, свидетельствующий об эффективности украинской тактики истощения. Рост потерь связывают, в частности, с более активным применением украинских беспилотных систем.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 6 февраля сообщил, что численность российской группировки на фронте в течение последних шести месяцев остается относительно стабильной – около 712 тысяч военных.

Создание корпусной системы в Вооруженных силах Украины явилось одним из факторов роста потерь российских войск. В настоящее время в армии продолжается второй этап корпусной реформы, отметил Александр Сырский.

Главком отметил, что сейчас идет второй этап корпусной реформы, в рамках которого бригады передислоцируют в состав соответствующих корпусов, чтобы их управление командовали собственными подразделениями. Также происходит наращивание корпусного комплекта войск и масштабирование подразделений, в первую очередь беспилотных сил.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-11/russian-war-losses-now-exceed-recruitment-western-officials-say
