Втрати РФ перевищили кількість мобілізованих: який місяць став фатальним для РФ

У січні 2026 року втрати російської армії у війні проти України перевищили темпи поповнення особового складу приблизно на 9 тисяч військових. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на оцінки західних посадовців.

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників видання, попри значні людські втрати, російським військам не вдалося досягти відчутних територіальних здобутків. Ще у грудні кількість загиблих окупантів сягнула близько 35 тисяч – це майже вдвічі більше за середньомісячний показник 2025 року, підрахований НАТО.

Міністр оборони України Михайло Федоров раніше заявляв про стратегію, яка передбачає збільшення втрат РФ до 50 тисяч на місяць. У Києві вважають, що за такого рівня виснаження Москва не зможе компенсувати втрати без оголошення нової хвилі відкритої мобілізації.

Західні чиновники зазначають, що у грудні темпи набору новобранців ще дозволяли Росії перекривати втрати. Однак уже в січні виник дефіцит, що може свідчити про ефективність української тактики виснаження. Зростання втрат пов’язують, зокрема, з активнішим застосуванням українських безпілотних систем.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 6 лютого повідомив, що чисельність російського угруповання на фронті протягом останніх шести місяців залишається відносно стабільною – близько 712 тисяч військових.

Створення корпусної системи у Збройних силах України стало одним із факторів зростання втрат російських військ. Наразі в армії триває другий етап корпусної реформи, зауважив Олександр Сирський.

Головком зазначив, зараз триває другий етап корпусної реформи, в рамках якого бригади передислокують до складу відповідних корпусів, щоб їх управління командували власними підрозділами. Також відбувається нарощування корпусного комплекту військ та масштабування підрозділів, насамперед безпілотних сил.



