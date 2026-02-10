Сирський назвав головну причину, чому втрати РФ пішли нагору

Створення корпусної системи у Збройних силах України стало одним із факторів зростання втрат російських військ. Наразі в армії триває другий етап корпусної реформи. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Головком зазначив, зараз триває другий етап корпусної реформи, в рамках якого бригади передислокують до складу відповідних корпусів, щоб їх управління командували власними підрозділами.

Також відбувається нарощування корпусного комплекту військ та масштабування підрозділів, насамперед безпілотних сил.

В окремих корпусах батальйони безпілотних систем переформовуються в полиці, а у складі корпусів добігло кінця формування артилерійських бригад.

Реформа також передбачає посилення технологічної складової, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для логістики та евакуації поранених, що дає змогу зменшити навантаження на особовий склад та скоротити втрати.

У рамках формування корпусів уже переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців, які стали основою органів керування та частин корпусного комплекту. Перехід на корпусну систему, за словами Сирського, розвантажив систему управління та значно покращив керованість військами, що підвищує ефективність планування та виконання бойових завдань.

