Сырский назвал главную причину, почему потери РФ пошли вверх

Создание корпусной системы в Вооруженных силах Украины стало одним из факторов роста потерь российских войск. Сейчас в армии продолжается второй этап корпусной реформы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Главком отметил, сейчас идет второй этап корпусной реформы, в рамках которого бригады передислоцируют в состав соответствующих корпусов, чтобы их управления командовали собственными подразделениями.

Также происходит наращивание корпусного комплекта войск и масштабирование подразделений, прежде всего беспилотных сил.

В отдельных корпусах батальоны беспилотных систем переформировываются в полки, а в составе корпусов подошло к концу формирование артиллерийских бригад.

Реформа также предусматривает усиление технологической составляющей, в частности использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых, что позволяет уменьшить нагрузку на личный состав и сократить потери.

В рамках формирования корпусов уже перемещено более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления и частей корпусного комплекта. Переход на корпусную систему, по словам Сырского, разгрузил систему управления и значительно улучшил управляемость войсками, что повышает эффективность планирования и выполнения боевых задач.

