Протяженность линии фронта поражает: Сырский рассказал, где наступает враг

Российские оккупационные войска наступают по всей линии фронта с разной интенсивностью. Активная зона достигает 1200 км, а кол-зона – 15-20 км вглубь. Об этом во время общения с представителями медиа рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник продолжает наступательные действия по всей протяженности линии боевого столкновения с разной интенсивностью. Активная линия фронта составляет около 1200 км", — рассказал Сырский.

По его словам, продолжает расти глубина боевых порядков.

"Развитие беспилотных систем приводит к тому, что боевые порядки расширяются не по фронту, а вглубь кругов-зоны и уже достигают 15-20 километров", — отметил главком.

Он также рассказал, что в Силах обороны Украины продолжается наращивание и усовершенствование сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Все поражения целей проходят обязательную верификацию.

По словам главкома, в состав штурмовых полков вводятся дополнительные батальоны беспилотных систем. Общее количество дронов растет в штурмовых частях и механизированных бригадах.

В каждом линейном батальоне действует рот беспилотных систем, в каждой бригаде – батальон.

Также идет модернизация структур Сил территориальной обороны с учетом специфики комплектования.

"В каждой бригаде ТРО вводятся два батальона беспилотных систем. В частности, в первых четырех бригадах ТРО созданы три пехотных батальона и два батальона БПЛА, что существенно повышает их боевые возможности", — пояснил Сырский.

