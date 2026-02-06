Протяженность линии фронта поражает: Сырский рассказал, где наступает враг

Рубрики
Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска наступают по всей линии фронта с разной интенсивностью. Активная зона достигает 1200 км, а кол-зона – 15-20 км вглубь. Об этом во время общения с представителями медиа рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
По его словам, продолжает расти глубина боевых порядков.
Он также рассказал, что в Силах обороны Украины продолжается наращивание и усовершенствование сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Все поражения целей проходят обязательную верификацию.
По словам главкома, в состав штурмовых полков вводятся дополнительные батальоны беспилотных систем. Общее количество дронов растет в штурмовых частях и механизированных бригадах.
В каждом линейном батальоне действует рот беспилотных систем, в каждой бригаде – батальон.
Также идет модернизация структур Сил территориальной обороны с учетом специфики комплектования.
