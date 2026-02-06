Скільки наступальних операцій проведено ЗСУ у 2025 році: Сирський розкрив деталі

Рубрики
Кравцев Сергей
Протягом 2025 року українські захисники провели три наступальні операції, дві — на території Росії. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування із журналістами.
Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел
Головком проінформував, що було проведено наступальні операції у Курській та Бєлгородській областях РФ.
Водночас, каже Сирський, ситуація на фронті залишається складною. Противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю. Активна лінія фронту становить близько 1200 км.
За словами Сирського, на окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.
для мобілізованих військовослужбовців, які нещодавно прибули з навчальних центрів, запроваджують комплексний іспит. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
Головком зазначив, такий іспит дозволить виявити прогалини у навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань. Крім того, буде запроваджено систему автоматизації збору та аналізу відгуків, сказав головком. Це дозволить реагувати зміну соціально-побутових умов у навчальної частини.