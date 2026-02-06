Скільки наступальних операцій проведено ЗСУ у 2025 році: Сирський розкрив деталі

Протягом 2025 року українські захисники провели три наступальні операції, дві — на території Росії. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування із журналістами.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Головком проінформував, що було проведено наступальні операції у Курській та Бєлгородській областях РФ.

"Третя операція відбулася на Добропільському напрямку. Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області і створення так званих буферних зон", — розповів Сирський.

Водночас, каже Сирський, ситуація на фронті залишається складною. Противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю. Активна лінія фронту становить близько 1200 км.

"За останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тисяч осіб разом з оперативним резервом", — розповів головком.

За словами Сирського, на окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.

"Їхня мета – утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед. Така тактика дає результат. У січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів", — додав він.

Головком зазначив, такий іспит дозволить виявити прогалини у навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань. Крім того, буде запроваджено систему автоматизації збору та аналізу відгуків, сказав головком. Це дозволить реагувати зміну соціально-побутових умов у навчальної частини.



