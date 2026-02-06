Тепер мобілізованих військових чекатиме ще одне випробування: Сирський розкрив подробиці

Для мобілізованих військовослужбовців, які нещодавно прибули з навчальних центрів, запроваджують комплексний іспит. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Головком зазначив, такий іспит дозволить виявити прогалини у навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань.

Крім того, буде запроваджено систему автоматизації збору та аналізу відгуків, сказав головком. Це дозволить реагувати зміну соціально-побутових умов у навчальної частини.

"Тестуємо надання відгуків в електронному форматі через ІКС "Дельта". Першими за це взялися Десантно-штурмові війська, які залишаються флагманом з питань підготовки в українській армії", – додав Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ поставив завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки як у навчальних центрах, так і у бригадах, йдеться у повідомленні.

