Війна з Росією Тепер мобілізованих військових чекатиме ще одне випробування: Сирський розкрив подробиці
Тепер мобілізованих військових чекатиме ще одне випробування: Сирський розкрив подробиці

Мобілізовані військові складатимуть іспит

6 лютого 2026, 07:33
Для мобілізованих військовослужбовців, які нещодавно прибули з навчальних центрів, запроваджують комплексний іспит. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Тепер мобілізованих військових чекатиме ще одне випробування: Сирський розкрив подробиці

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Головком зазначив, такий іспит дозволить виявити прогалини у навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань.

Крім того, буде запроваджено систему автоматизації збору та аналізу відгуків, сказав головком. Це дозволить реагувати зміну соціально-побутових умов у навчальної частини.

"Тестуємо надання відгуків в електронному форматі через ІКС "Дельта". Першими за це взялися Десантно-штурмові війська, які залишаються флагманом з питань підготовки в українській армії", – додав Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ поставив завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки як у навчальних центрах, так і у бригадах, йдеться у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у питанні мобілізації Україна сьогодні не має простих чи швидких рішень, адже на четвертому році повномасштабної війни все складніше забезпечувати фронт необхідною кількістю особового складу. Про це у публічному інтерв'ю на майданчику "Нової країни" заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє підприємствам, які виробляють та відновлюють трансформаторне обладнання для енергетичного сектора, бронювати всіх військовозобов'язаних працівників.




