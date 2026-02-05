Кабмин разрешил полное бронирование: кто получит защиту от мобилизации

Рубрики
Кабинет Министров принял решение, позволяющее предприятиям, производящим и восстанавливающим трансформаторное оборудование для энергетического сектора, бронировать всех военнообязанных работников.
Бронирование работникам трансформаторного оборудования для энергетики
Об этом сообщила Юлия Свириденко , отметив, что соответствующее решение было принято на заседании правительства. Речь идет о компаниях, непосредственно задействованных в производстве, ремонте и восстановлении трансформаторов — ключевом оборудовании для стабильной работы энергосистемы.
Кроме того, правительство упростило процедуру признания предприятий критически важными. Теперь для этого необходимо соответствовать двум критериям вместо трех, как было раньше. По словам премьера, это позволит быстрее принимать решения и снизить бюрократическую нагрузку на бизнес.
В Кабмине отмечают, что такие изменения должны обеспечить бесперебойную работу предприятий, которые играют ключевую роль в восстановлении поврежденных энергообъектов, особенно в условиях постоянной атаки на энергетическую инфраструктуру.