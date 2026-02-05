Кабмин разрешил полное бронирование: кто получит защиту от мобилизации

Кабинет Министров принял решение, позволяющее предприятиям, производящим и восстанавливающим трансформаторное оборудование для энергетического сектора, бронировать всех военнообязанных работников.

Бронирование работникам трансформаторного оборудования для энергетики

Об этом сообщила Юлия Свириденко , отметив, что соответствующее решение было принято на заседании правительства. Речь идет о компаниях, непосредственно задействованных в производстве, ремонте и восстановлении трансформаторов — ключевом оборудовании для стабильной работы энергосистемы.

Кроме того, правительство упростило процедуру признания предприятий критически важными. Теперь для этого необходимо соответствовать двум критериям вместо трех, как было раньше. По словам премьера, это позволит быстрее принимать решения и снизить бюрократическую нагрузку на бизнес.

В Кабмине отмечают, что такие изменения должны обеспечить бесперебойную работу предприятий, которые играют ключевую роль в восстановлении поврежденных энергообъектов, особенно в условиях постоянной атаки на энергетическую инфраструктуру.

локирование терминалов спутниковой связи Starlink, которыми пользовались российские военные, повлекло за собой серьезные перебои в системе управления войсками и связи на фронте. Об этом сообщают российские военные блоггеры, оккупационные каналы и местные жители временно оккупированных территорий, собрали журналисты Донбасс.Реалии. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы

По имеющейся информации, связь лишились не только дальнобойных беспилотников, но и подразделений на передовой. Значительная часть управления БПЛА, подразделений РЭБ и РЭР, артиллерийских расчетов и пехоты была построена именно на использовании терминалов Starlink. Российские военкоры прямо заявляют о фактической остановке боевого управления. В частности, в публикациях говорится, что одновременно прекратили работу как терминалы, установленные на дронах, так и стационарные точки связи на позициях.