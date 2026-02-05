Кабмін дозволив повне бронювання: хто отримає захист від мобілізації

Рубрики
Ткачова Марія
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє підприємствам, що виробляють і відновлюють трансформаторне обладнання для енергетичного сектору, бронювати всіх військовозобов’язаних працівників.
Бронювання працівникам трансформаторного обладнання для енергетики
Про це повідомила Юлія Свириденко, зазначивши, що відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду. Йдеться про компанії, які безпосередньо задіяні у виробництві, ремонті та відновленні трансформаторів — ключового обладнання для стабільної роботи енергосистеми.
Крім того, уряд спростив процедуру визнання підприємств критично важливими. Відтепер для цього необхідно відповідати двом критеріям замість трьох, як було раніше. За словами прем’єрки, це дозволить швидше ухвалювати рішення та зменшити бюрократичне навантаження на бізнес.
У Кабміні наголошують, що такі зміни мають забезпечити безперебійну роботу підприємств, які відіграють ключову роль у відновленні пошкоджених енергооб’єктів, особливо в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.