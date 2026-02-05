logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Кабмін дозволив повне бронювання: хто отримає захист від мобілізації
commentss НОВИНИ Всі новини

Кабмін дозволив повне бронювання: хто отримає захист від мобілізації

Виробники трансформаторного обладнання для енергетики отримали право бронювати 100% працівників, аби забезпечити безперебійне відновлення енергоінфраструктури

5 лютого 2026, 15:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє підприємствам, що виробляють і відновлюють трансформаторне обладнання для енергетичного сектору, бронювати всіх військовозобов’язаних працівників.

Кабмін дозволив повне бронювання: хто отримає захист від мобілізації

Бронювання працівникам трансформаторного обладнання для енергетики

Про це повідомила Юлія Свириденко, зазначивши, що відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду. Йдеться про компанії, які безпосередньо задіяні у виробництві, ремонті та відновленні трансформаторів — ключового обладнання для стабільної роботи енергосистеми.

Крім того, уряд спростив процедуру визнання підприємств критично важливими. Відтепер для цього необхідно відповідати двом критеріям замість трьох, як було раніше. За словами прем’єрки, це дозволить швидше ухвалювати рішення та зменшити бюрократичне навантаження на бізнес.

У Кабміні наголошують, що такі зміни мають забезпечити безперебійну роботу підприємств, які відіграють ключову роль у відновленні пошкоджених енергооб’єктів, особливо в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що блокування терміналів супутникового зв’язку Starlink, якими користувалися російські військові, спричинило серйозні перебої у системі управління військами та зв’язку на фронті. Про це повідомляють російські воєнні блогери, окупаційні канали та місцеві жителі тимчасово окупованих територій, зібрали журналісти Донбас.Реалії.
За наявною інформацією, зв’язок втратили не лише далекобійні безпілотники, а й підрозділи на передовій. Значна частина управління БПЛА, підрозділів РЕБ і РЕР, артилерійських розрахунків та піхоти була побудована саме на використанні терміналів Starlink. Російські воєнкори прямо заявляють про фактичну зупинку бойового управління. Зокрема, у публікаціях зазначається, що одночасно припинили роботу як термінали, встановлені на дронах, так і стаціонарні точки зв’язку на позиціях.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/1505
Теги:

Новини

Всі новини