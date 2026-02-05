Управління військами РФ фактично паралізоване: що сталося після відключення Starlink

Блокування терміналів супутникового зв’язку Starlink, якими користувалися російські військові, спричинило серйозні перебої у системі управління військами та зв’язку на фронті. Про це повідомляють російські воєнні блогери, окупаційні канали та місцеві жителі тимчасово окупованих територій, зібрали журналісти Донбас.Реалії.

Відключення Starlink в армії рф

За наявною інформацією, зв’язок втратили не лише далекобійні безпілотники, а й підрозділи на передовій. Значна частина управління БПЛА, підрозділів РЕБ і РЕР, артилерійських розрахунків та піхоти була побудована саме на використанні терміналів Starlink.

Російські воєнкори прямо заявляють про фактичну зупинку бойового управління. Зокрема, у публікаціях зазначається, що одночасно припинили роботу як термінали, встановлені на дронах, так і стаціонарні точки зв’язку на позиціях.

За оцінками проросійських військових оглядачів, відключення Starlink відкинуло систему зв’язку ЗС РФ на кілька років назад — до дротових мереж, радіозв’язку та примітивних Wi-Fi-рішень, які в умовах бойових дій є нестабільними та вразливими.

Окремо зазначається, що у російської армії фактично немає альтернатив супутниковому зв’язку компанії SpaceX. Саме використання "сірих" терміналів Starlink тривалий час дозволяло уникати необхідності створення власної повноцінної інфраструктури зв’язку.

Проблеми зі зв’язком фіксують і на окупованих територіях. Зокрема, мешканці Сєвєродонецька масово скаржаться на повне зникнення інтернету та не розуміють причин відключення, оскільки окупаційна влада не дає жодних пояснень.

Водночас ще кілька днів тому російські воєнні блогери запевняли, що створення "білого списку" терміналів Україні нібито не вдасться через широке використання "сірих" Starlink і самими ЗСУ. Українські військові справді повідомляли про тимчасові збої, однак зараз в Україні триває процедура офіційної реєстрації та верифікації терміналів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що з апровадження в Україні системи "whitelist" для терміналів супутникового зв’язку Starlink здатне не лише знизити ефективність атак російських безпілотників, а й серйозно вдарити по всій системі управління окупаційних військ.