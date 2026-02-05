Управление войсками РФ фактически парализовано: что произошло после отключения Starlink

Блокировка терминалов спутниковой связи Starlink, которыми пользовались российские военные, повлекла за собой серьезные перебои в системе управления войсками и связи на фронте. Об этом сообщают российские военные блоггеры, оккупационные каналы и местные жители временно оккупированных территорий, собрали журналисты Донбасс.Реалии .

Отключение Starlink в армии РФ

По имеющейся информации, связь лишились не только дальнобойных беспилотников, но и подразделений на передовой. Значительная часть управления БПЛА, подразделений РЭБ и РЭР, артиллерийских расчетов и пехоты была построена именно на использовании терминалов Starlink.

Российские военкоры прямо заявляют о фактической остановке боевого управления. В частности, в публикациях говорится, что одновременно прекратили работу как терминалы, установленные на дронах, так и стационарные точки связи на позициях.

По оценкам пророссийских военных обозревателей, отключение Starlink отбросило систему связи ВС РФ на несколько лет назад — к проводным сетям, радиосвязи и примитивным Wi-Fi-решениям, которые в условиях боевых действий нестабильны и уязвимы.

Отдельно отмечается, что у русской армии практически нет альтернатив спутниковой связи компании SpaceX . Именно использование "серых" терминалов Starlink долго позволяло избегать необходимости создания собственной полноценной инфраструктуры связи.

Проблемы со связью фиксируют и на оккупированных территориях. В частности, жители Северодонецка массово жалуются на полное исчезновение интернета и не понимают причины отключения, поскольку оккупационные власти не дают никаких объяснений.

В то же время, еще несколько дней назад российские военные блоггеры уверяли, что создание "белого списка" терминалов Украине якобы не удастся из-за широкого использования "серых" Starlink и самими ВСУ. Украинские военные действительно сообщали о временных сбоях, однако сейчас в Украине идет процедура официальной регистрации и верификации терминалов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по внедрению в Украине системы "whitelist" для терминалов спутниковой связи Starlink способно не только снизить эффективность атак российских беспилотников, но и серьезно ударить по всей системе управления оккупационных войск.