Україна знайшла слабке місце РФ: гарні новини від військових
Україна знайшла слабке місце РФ: гарні новини від військових

Запуск «білого списку» Starlink може стати переломним моментом у боротьбі з російськими дронами та фактично паралізувати зв’язок окупантів

3 лютого 2026, 02:18
Автор:
Ткачова Марія

Запровадження в Україні системи "whitelist" для терміналів супутникового зв’язку Starlink здатне не лише знизити ефективність атак російських безпілотників, а й серйозно вдарити по всій системі управління окупаційних військ.

Україна знайшла слабке місце РФ: гарні новини від військових

Starlink як боротьба з російськими дронами

Про це заявив військовий Сил оборони з позивним "Алекс". За його словами, у разі повноцінного запуску механізму верифікації терміналів Україна отримає інструмент, який дозволить відключити нелегальні Starlink, що використовуються противником для керування БпЛА, коригування вогню та зв’язку між підрозділами.

Військовий наголошує, що проблема використання Starlink росіянами відома ще з початку повномасштабної війни. Однак тривалий час не було ані публічної реакції з боку SpaceX, ані реальних кроків для її вирішення.

На думку "Алекса", нинішні зміни могли стати можливими завдяки або загостренню безпекової ситуації, або кращій комунікації між українською стороною та компанією Ілона Маска. Він припускає, що ключову роль могла відіграти нова управлінська команда у секторі оборони.

Водночас військовий звертає увагу на економічний аспект: відключення російських терміналів означає для SpaceX втрату прибутків, які компанія фактично отримувала весь цей час. За його словами, якби такі обмеження запровадили раніше, фінансові втрати були б значно меншими.

"Саме тому настільки дивує швидка та позитивна реакція SpaceX зараз", — зазначає він, підкреслюючи, що в умовах війни навіть технологічні рішення мають прямий вплив на ситуацію на полі бою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на сьогодні російські війська розпочали масовану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та балістичних ракет.



Джерело: https://t.me/officer_33/6671
