Украина нашла слабое место РФ: хорошие новости от военных

Внедрение в Украине системы whitelist для терминалов спутниковой связи Starlink способно не только снизить эффективность атак российских беспилотников, но и серьезно ударить по всей системе управления оккупационных войск.

Starlink как борьба с российскими дронами

Об этом заявил военный Сил обороны с позывным "Алексом". По его словам, в случае полноценного запуска механизма верификации терминалов Украина получит инструмент, который позволит отключить нелегальные Starlink, используемые противником управления БПЛА, корректировку огня и связи между подразделениями.

Военный отмечает, что проблема использования Starlink россиянами известна еще с начала полномасштабной войны. Однако долгое время не было ни публичной реакции со стороны SpaceX , ни реальных шагов по ее решению.

По мнению "Алекса", нынешние изменения могли стать возможными благодаря либо обострению ситуации безопасности, либо лучшей коммуникации между украинской стороной и компанией Илона Маска. Он предполагает, что ключевую роль могла сыграть новая управленческая команда в секторе обороны.

В то же время военный обращает внимание на экономический аспект: отключение российских терминалов означает для SpaceX потерю прибыли, которую компания фактически получала все это время. По его словам, если бы такие ограничения ввели раньше, финансовые потери были бы значительно меньше.

"Именно поэтому настолько удивляет быстрая и положительная реакция SpaceX сейчас", — отмечает он, подчеркивая, что в условиях войны даже технологические решения оказывают прямое влияние на ситуацию на поле боя.

