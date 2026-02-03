logo_ukra

Росія накриває Україну балістикою та дронами: удари по Києву, Харкову і Дніпру
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія накриває Україну балістикою та дронами: удари по Києву, Харкову і Дніпру

Росія здійснює чергову комбіновану атаку по Україні, застосовуючи дрони та балістичні ракети проти кількох великих міст

3 лютого 2026, 01:24
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У ніч на сьогодні російські війська розпочали масовану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та балістичних ракет.

Росія накриває Україну балістикою та дронами: удари по Києву, Харкову і Дніпру

Масована атака по Україні

Про загрозу повідомили Повітряні сили ЗСУ, за даними яких ворожі дрони рухалися у напрямку Дніпра та Києва.

Одночасно з цим у низці міст були зафіксовані вибухи. Про гучні звуки повідомляли Суспільне та Фокус, зокрема у Дніпрі, Харкові та столиці.

По Харкову окупанти завдали удару балістичним озброєнням. Про це заявив міський голова Ігор Терехов. За його словами, влучання сталося у Слобідському районі міста, інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

Також зафіксовано одночасні пуски балістичних ракет у напрямку Дніпра та Києва. За попередніми даними, у бік столиці летіло щонайменше чотири балістичні ракети. У напрямку Дніпра повторно фіксувалися пуски з боку противника.

Інформація щодо наслідків атаки, роботи ППО та можливих руйнувань оновлюється.



