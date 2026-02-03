Россия накрывает Украину баллистикой и дронами: удары по Киеву, Харькову и Днепру

В ночь на сегодняшний день российские войска начали массированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и баллистических ракет.

Массированная атака по Украине

Об угрозе сообщили Воздушные силы ВСУ , по данным которых вражеские дроны двигались в направлении Днепра и Киева.

Одновременно с этим в ряде городов были зафиксированы взрывы. О громких звуках сообщали Общественное и Фокус , в частности, в Днепре, Харькове и столице.

По Харькову кафиры нанесли удар баллистическим вооружением. Об этом заявил городской голова Игорь Терехов . По его словам, попадание произошло в Слободском районе города, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Также зафиксированы одновременные пуски баллистических ракет в направлении Днепра и Киева. По предварительным данным, в сторону столицы летело не менее четырех баллистических ракет. По направлению Днепра повторно фиксировались пуски со стороны противника.

Информация о последствиях атаки, работе ПВО и возможных разрушениях обновляется.