Простых решений не будет: у Зеленского жестко высказались о мобилизации

В вопросе мобилизации у Украины сегодня нет простых или быстрых решений, ведь на четвертом году полномасштабной войны все сложнее обеспечивать фронт необходимым количеством личного состава. Об этом в публичном интервью на площадке "Новой страны" заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Комментируя ситуацию на передовой и проблему неукомплектованности подразделений, он отметил, что текущие темпы пополнения не всегда позволяют достичь той численности войск, которая необходима для быстрого получения оперативного преимущества и его дальнейшей реализации на стратегическом уровне.

По словам Палисы, значительное истощение пехотных частей существовало еще в тот период, когда он сам командовал бригадой.

В то же время, представитель ОП обратил внимание на положительные сдвиги последних месяцев.

По его оценке, за семь месяцев удалось создать условия, позволяющие хотя бы частично снизить нагрузку на пехоту. Если нынешняя динамика сохранится, уже через четыре-пять месяцев это должно существенно облегчить работу подразделений тактического и оперативного уровней и снять ряд проблем, мешающих эффективным действиям на поле боя.

Отдельно Палиса упомянул о необходимости преодоления фрагментации фронта, когда части одной бригады вынуждены воевать по разным направлениям. По его мнению, выравнивание ситуации с личным составом позволит постепенно устранить такие дисбалансы.

Говоря о мобилизации, заместитель руководителя ОП признал провал ее информационного сопровождения и подчеркнул, что в условиях продолжительной войны нет "серебряных шаров". Он привел примеры проблем с мобилизацией в США во время войны во Вьетнаме и Израиле во время конфликта в Секторе Газы.

По убеждению Палисы, ключевым условием успеха является общественное единство и осознание того, что защита государства – общая ответственность, ведь "никто кроме нас этого не сделает".

Читайте на портале "Комментарии" — украинский ответ "Шахедам": что теперь создаст проблемы оккупантам.



