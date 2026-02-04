Українська відповідь «Шахедам»: що тепер створить проблеми окупантам

Українські засоби боротьби з ворожими безпілотниками, створені вітчизняними виробниками, продемонстрували високу результативність упродовж минулого місяця. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, підбиваючи підсумки аналізу протидії російським дронам-камікадзе.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За словами генерала, у січні було зафіксовано помітне зростання ефективності знищення "Шахедів" за допомогою різних типів дронів-перехоплювачів. Особливо добре себе показали саме українські розробки, які дедалі активніше застосовуються в системі протиповітряної оборони.

Олександр Сирський наголосив, що спостерігається позитивна динаміка у формуванні нових дивізіонів дронів-перехоплювачів. Паралельно триває підготовка додаткових екіпажів: уже сотні команд безпілотників, які перебувають під контролем Повітряних сил, залучені до виконання бойових завдань. Окрему увагу приділяють посиленню захисту від дронів у ключових адміністративних центрах прифронтових областей.

Головнокомандувач підкреслив, що так звана "мала ППО" сьогодні є одним із найбільш динамічних і технологічно складних напрямів сучасної війни. У цій сфері, за його словами, критично важливими є швидкість ухвалення рішень, гнучкість і нестандартні підходи.

Водночас Сирський зауважив, що подальший прогрес залежить від темпів роботи українських та європейських виробників, а також від стабільності й обсягів постачання необхідної техніки з боку західних партнерів. Саме поєднання власних технологій і міжнародної підтримки має стати ключем до посилення захисту українського неба.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупаційні війська продовжують інтенсивний тиск на Покровському та Очеретинському напрямках, зосереджуючи там основні наступальні зусилля. Противник активно застосовує тактику просування малими групами піхоти, намагаючись прорвати українську оборону та виснажити Сили оборони. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у соцмережах за підсумками роботи безпосередньо в районі бойових дій.



