Ворог тисне: Сирський розповів про нову тактику росіян на фронті

Російські окупаційні війська продовжують інтенсивний тиск на Покровському та Очеретинському напрямках, зосереджуючи там основні наступальні зусилля. Противник активно застосовує тактику просування малими групами піхоти, намагаючись прорвати українську оборону та виснажити Сили оборони. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у соцмережах за підсумками роботи безпосередньо в районі бойових дій.

За його словами, оперативна обстановка на цих ділянках фронту залишається складною та динамічною.

Лише за минулий тиждень на Покровському й Очеретинському напрямках відбулося близько 400 бойових зіткнень. Агресор не припиняє спроб прориву, посилює тиск та підтягує додаткові резерви, намагаючись зберегти темп наступальних дій.

Сирський зазначив, що разом із командирами підрозділів детально аналізує хід боїв і ухвалює рішення безпосередньо на місцях. Тактика малих піхотних груп вимагає від українських військових постійного моніторингу поля бою, злагодженої координації між підрозділами та швидких, гнучких тактичних рішень. Ключовим завданням залишається своєчасне виявлення таких груп, їх стримування та знищення.

Окрему увагу командування приділяє посиленню підрозділів безпілотних систем. Йдеться насамперед про активніше застосування ударних дронів для ураження живої сили противника, а також про розвиток логістики із залученням роботизованих комплексів. За словами головкома, це дозволяє завдавати ворогу максимальних втрат, знищувати його резерви та поступово знижувати наступальний потенціал російських військ.

