ЗСУ змінюють правила сучасної війни: Сирський заінтригував заявою про зміни на фронті

Збройні сили України кардинально змінюють підхід до ураження ворожих цілей, відмовляючись від масованого вогню "по площах" на користь точкових ударів дешевими й ефективними засобами. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час виступу на Стратегічному діалозі в межах засідання Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, війна в Україні давно вийшла за межі регіонального конфлікту і стала простором, де формується майбутнє глобальної безпеки. Події під Покровськом, Куп’янськом чи в акваторії Чорного моря вже сьогодні впливають на доктрини та практики євроатлантичних армій.

Сирський наголосив, що обличчя сучасної війни стрімко змінюється, а старі догми дедалі частіше виявляються неефективними. Українська армія робить ставку на технології та децентралізацію, адаптуючись швидше, ніж це встигають описати військові підручники.

"Ми змінюємо філософію ураження: замість масованого вогню — точкове знищення. Вартість дрона — близько 500 доларів, а знищеної цілі — мільйони", — підкреслив він.

Окремо головнокомандувач звернув увагу на роль радіоелектронної боротьби. Без переваги або хоча б паритету в РЕБ високотехнологічне озброєння швидко втрачає цінність. За його словами, ЗСУ навчилися створювати "купол РЕБ" для захисту техніки та окопний РЕБ для піхоти.

Завдяки технологізації та новим підходам минулого року українським військовим вдалося знизити загальні втрати на 13%. Водночас Сирський застеріг: Росія робить ставку на втому Заходу й виснаження людських ресурсів України. У відповідь ЗСУ закликають партнерів не до символічної підтримки, а до надання інструментів для швидкої та силової зупинки агресора.

