Путін визначив пріоритетний напрямок на фронті: Сирський зробив заяву

Оперативна обстановка на Покровському напрямку залишається однією з найскладніших на фронті. В районі агломерації Покровськ–Мирноград триває інтенсивне та виснажливе протистояння, під час якого щодоби фіксується близько пів сотні бойових зіткнень. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські війська суттєво нарощують тиск, активно підтягують резерви до Покровська та намагаються виявити вразливі ділянки в українській обороні.

Противник застосовує різні тактики – від спорадичних масованих штурмів до прихованого просування малими піхотними групами. В таких умовах, наголосив Сирський, ефективна організація оборони потребує повної обізнаності командування, гнучких рішень і точного розрахунку.

Особливу увагу під час наради було приділено збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів. За результатами доповідей визначено пріоритетні завдання для командирів, які тримають оборону на цьому напрямку. Серед ключових акцентів — підвищення стійкості оборони, безперервність логістики, ефективність вогневого ураження та злагоджена взаємодія між усіма рівнями управління.

Окремі розпорядження стосувалися посилення підтримки українських воїнів, зокрема за рахунок безпілотної складової.

Попри складність ситуації, українські захисники продовжують утримувати позиції. Їхній професіоналізм, витримка та бойовий досвід, за словами Сирського, не дозволяють російським окупантам реалізувати плани прориву до західних рубежів Донецької області.

