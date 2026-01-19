Скільки росіян Путін планує кинути на війну проти України у 2026 році: відповідь Сирського

Цього року Кремль має намір сформувати щонайменше 11 дивізій. Ворог планує призвати 409 тисяч осіб. Таке припущення в інтерв'ю "Лівому березі" висловив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Головком припустив, що країна-агресор продовжуватиме ті плани та завдання, які не було виконано минулого року.

Генерал визнав, що Росія має набагато більший людський потенціал.

"Ми знаємо, що понад 20 млн. у них – мобілізаційний потенціал, 4,5 млн. – підготовлений ресурс, який ворог безпосередньо може залучити для поповнення своїх частин. А це звичайно дає йому перевагу в комплектуванні", – поділився Сирський.

Водночас він зазначив, що незважаючи на те, що ворог виконав свої мобілізаційні плани більш ніж на 100% у 2025 році та залучив для комплектування військ різного роду 406 тисяч особового складу, ЗСУ вдалося майже півроку тримати чисельність ворога на рівні 711 тисяч особового складу.

"Він не зміг її збільшити, незважаючи на виконання всіх цих планів, тому що рівень втрат ворога був набагато більшим – приблизно 419 тис. особового складу", — поділився даними Головнокомандувач ЗСУ.

Генерал додав, що ворог планував сформувати 14 дивізій, але вдалося створити не більше половини і частково. Сирський зазначив, що ресурси Росії пішли на поповнення втрат.

