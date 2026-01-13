logo

Сырский раскрыл шокирующие цифры: сколько ракет и "Шахедов" выпустила Россия по Украине
Противник прибегает к массированным ракетно-авиационным ударам по нашему тылу – целенаправленно бьет по энергетическим объектам, заметил главком

13 января 2026, 14:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские террористические войска, начиная с 24 февраля 2022 года, запустили по территории Украины более 13 тысяч ракет и 142 тысяч дронов разных типов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил главнокомандующий генерал Александр Сырский.

Сырский раскрыл шокирующие цифры: сколько ракет и "Шахедов" выпустила Россия по Украине

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

"Противник прибегает к массированным ракетно-авиационным ударам по нашему тылу – целенаправленно бьет по энергетическим объектам, используя морозы как дополнительный инструмент давления и террора против гражданского населения Украины", — отметил Сырский.

По его словам, в течение декабря 2025 и в начале января 2026 враг нанес по территории Украины шесть массированных ракетно-дроновых ударов. Так, в ночь на 13 января российский агрессор атаковал объекты нашей энергетики, другие инфраструктурные и гражданские объекты 25 ракетами и 293 ударными БПЛА.

"Начиная с 24.02.2022, количество применяемых армией РФ ракет достигло более 13,3 тысяч единиц, ударных дронов — более 142,3 тысяч единиц", — добавил Сырский.

Он также отметил, что в этом контексте первоочередной потребностью укрепление воздушного щита – получение зенитных ракетных комплексов и боеприпасов.

Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/33743
