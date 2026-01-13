Вийшовши до якого міста Путін збирався закінчити війну: Сирський зробив заяву

Рубрики
Кравцев Сергей
2025-й рік став для України великим випробуванням. Російський агресор намагався захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, та навіть збирався вийти до Одеси, щоб відрізати вихід до моря. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел
Головком каже, що завдяки результативній бойовій роботі Сил оборони противник уже тривалий час не має змоги наростити своє угруповання. За його словами, Сили оборони щомісяця ліквідують більше російських окупантів, ніж РФ призиває.
