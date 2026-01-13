Вийшовши до якого міста Путін збирався закінчити війну: Сирський зробив заяву

2025-й рік став для України великим випробуванням. Російський агресор намагався захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, та навіть збирався вийти до Одеси, щоб відрізати вихід до моря. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій. Вистояли. Бо наші воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат та скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тис. осіб убитими й пораненими", – зазначив генерал.

Головком каже, що завдяки результативній бойовій роботі Сил оборони противник уже тривалий час не має змоги наростити своє угруповання. За його словами, Сили оборони щомісяця ліквідують більше російських окупантів, ніж РФ призиває.

"Водночас, упродовж 2025 року нам вдалося зменшити число власних втрат особового складу на 13%", — зазначив Олександр Сирський.

