Patriot та NASAMS можуть більше не захистити: у Міноборони звернулися із закликом до партнерів
НОВИНИ

Patriot та NASAMS можуть більше не захистити: у Міноборони звернулися із закликом до партнерів

В Міноборони заявили, що Україна нагально потребує додаткових ракет до Patriot та NASAMS

13 січня 2026, 12:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна потребує додаткових ракет для комплексів протиповітряної оборони Patriot та NASAMS, щоб захищати критичну інфраструктуру від масованих ударів росіян. Відповідну заяву зробив заступник міністра оборони України Сергій Боєв, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Patriot та NASAMS можуть більше не захистити: у Міноборони звернулися із закликом до партнерів

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

"РФ суттєво збільшила кількість ракет і дронів для атак по Україні. Ми нагально потребуємо додаткових ракет до систем Patriot та NASAMS", – зазначив заступник міністра оборони Сергій Боєв, звертаючись до учасників позачергового засідання Ради Україна-НАТО.

Він також окремо наголосив, що застосування Росією балістичної ракети середньої дальності поблизу кордонів НАТО є черговим проявом її агресивної політики та повної відсутності прагнення до миру.

Також замміністра закликав союзників інвестувати у програму PURL і розвиток оборонного виробництва, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

Союзники, зі свого боку, рішуче засудили російські атаки, які є проявом відвертого терору проти українського цивільного населення, та підтвердили свою незмінну підтримку України і готовність надати необхідну допомогу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — удар російської ракети типу "Орєшнік" по Львову, який не мав ані стратегічної цінності, ані значних наслідків, знову загострив дискусію щодо можливостей української протиповітряної оборони. Йдеться насамперед про ефективність комплексів Patriot та SAMP‑T проти подібних загроз, зазначає Defence Express.

Офіційна позиція залишається незмінною: Україна нині не володіє системами, здатними перехоплювати балістичні ракети середньої або міжконтинентальної дальності. Про це ще на початку 2025 року заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, і відтоді ситуація не зазнала змін.




Джерело: https://mod.gov.ua/news/sergij-boyev-zaklikav-posiliti-ppo-ukrayini-na-pozachergovomu-zasidanni-radi-ukrayina-nato
