Patriot и NASAMS могут больше не защитить: в Минобороны обратились с призывом к партнерам

В Минобороны заявили, что Украина настоятельно нуждается в дополнительных ракетах к Patriot и NASAMS

13 января 2026, 12:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина нуждается в дополнительных ракетах для комплексов противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, чтобы защищать критическую инфраструктуру от массированных ударов россиян. Соответствующее заявление сделал заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Patriot и NASAMS могут больше не защитить: в Минобороны обратились с призывом к партнерам

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"РФ существенно увеличила количество ракет и дронов для атак по Украине. Мы настоятельно нуждаемся в дополнительных ракетах к системам Patriot и NASAMS", — отметил заместитель министра обороны Сергей Боев, обращаясь к участникам внеочередного заседания Совета Украина-НАТО.

Он также подчеркнул, что применение Россией баллистической ракеты средней дальности вблизи границ НАТО является очередным проявлением ее агрессивной политики и полного отсутствия стремления к миру.

Также замминистра призвал союзников инвестировать в программу PURL и развитие оборонного производства, в частности в сфере дронов-перехватчиков.

Союзники со своей стороны решительно осудили российские атаки, которые являются проявлением откровенного террора против украинского гражданского населения, и подтвердили свою неизменную поддержку Украины и готовность оказать необходимую помощь.

Читайте на портале "Комментарии" — удар российской ракеты типа "Орешник" по Львову, не имевший ни стратегической ценности, ни значительных последствий, снова обострил дискуссию о возможностях украинской противовоздушной обороны. Речь идет, прежде всего, об эффективности комплексов Patriot и SAMP-T против подобных угроз, отмечает Defence Express.

Официальная позиция остается неизменной: Украина сейчас не владеет системами, способными перехватывать баллистические ракеты средней или межконтинентальной дальности. Об этом еще в начале 2025 года заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, и с тех пор ситуация не претерпела изменений.




Источник: https://mod.gov.ua/news/sergij-boyev-zaklikav-posiliti-ppo-ukrayini-na-pozachergovomu-zasidanni-radi-ukrayina-nato
