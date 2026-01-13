Выйдя к какому городу Путин собирался закончить войну: Сырский сделал заявление

2025 год стал для Украины большим испытанием. Российский агрессор пытался захватить остальную территорию Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережья Херсонщины, и даже собирался выйти в Одессу, чтобы отрезать выход к морю. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Мы не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций. Выстояли. Потому что наши воины работали на границе, с полной самоотдачей, нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тыс. человек убитыми и ранеными", – отметил генерал.

Главком говорит, что благодаря результативной боевой работе Сил обороны противник уже долгое время не может нарастить свою группировку. По его словам, Силы обороны ежемесячно ликвидируют больше российских оккупантов, чем РФ призывает.

"В то же время, в течение 2025 года нам удалось снизить число собственных потерь личного состава на 13%", — отметил Александр Сырский.

