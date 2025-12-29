Сирський розповів про бої в Гуляйполі та захоплення ворогом одного з командних пунктів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував відео, оприлюднене російською стороною, на якому ворог заявляє про захоплення контрольно-спостережного пункту одного з українських підрозділів у Гуляйполі Запорізької області.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

На кадрах, зокрема, демонстрували залишені особисті речі військових, символіку та техніку. За словами Сирського, одна з бригад територіальної оборони не витримала натиску противника на Гуляйпільському напрямку та почала відходити. Про це головком сказав в інтерв’ю 24 Каналу.

Йдеться про 102-гу бригаду ТрО, яка поступово залишала позиції. За словами головнокомандувача, для стабілізації ситуації командування оперативно перекинуло туди штурмові підрозділи, які вели бої та відновлювали контроль над раніше залишеними ділянками.

"Наразі там вже фактично місяць ворог не має ніяких переваг. Щодня намагається атакувати і проводять атаки, але все-таки зазнає величезних втрат на цьому напрямку. Тому бойові дії там тривають", — заявив Сирський.

Водночас він визнав, що дії командування одного з батальйонів можна було організувати інакше. Адже на допомогу підрозділу вже просувалися сили 5-ї штурмової бригади.

"Вони фактично дійшли за дві вулиці від цього командного пункту. Відбулося те, що відбулося. Призначене відповідне розслідування, яке проводить Військова служба правопорядку", — розповів Сирський.

За його словами, командир цього батальйону отримав наказ організувати кругову оборону, а також знищити матеріальні носії та предмети, які могли містити цінну або конфіденційну інформацію. Сирський вважає, що підрозділ мав для цього достатньо часу, а сили противника на той момент були обмеженими.

"Але попри те, що цей підрозділ відійшов, 225-й штурмовий полк тримає оборону у Гуляйполі. Командири там тверезо оцінюють обстановку, проводять активні штурмові дії. Звичайно, коли відходять підрозділи ТрО, це негативно впливає на стійкість оборони. Але ми вживаємо відповідних заходів, посилюємо цей напрямок", — додав Сирський.

Як повідомляв портал "Коментарі", Генеральний штаб ЗСУ заявив, що вище політичне керівництво Росії знову поширює фейкові повідомлення про "успіхи" армії РФ на фронті, які не мають жодного підтвердження в реальності. Зокрема, інформація Кремля про нібито захоплення Гуляйполя в Запорізькій області та Мирнограда на Донеччині не відповідає дійсності. У Генштабі наголошують: ситуація в цих районах складна, але контроль над населеними пунктами зберігають Сили оборони України.