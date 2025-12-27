Чи захопили росіяни Гуляйполе та Мирноград: реакція Генштабу

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Генеральний штаб ЗСУ заявив, що вище політичне керівництво Росії знову поширює фейкові повідомлення про "успіхи" армії РФ на фронті, які не мають жодного підтвердження в реальності.
Ситуація в Гуляйполі та Мирнограді
Зокрема, інформація Кремля про нібито захоплення Гуляйполя в Запорізькій області та Мирнограда на Донеччині не відповідає фактам. У Генштабі наголошують: ситуація в цих районах складна, але контроль над населеними пунктами зберігають Сили оборони України.
У Гуляйполі оборонна операція триває. Українські військові ведуть активні бойові дії та знищують піхотні групи окупантів безпосередньо в межах міста. Попри інтенсивні атаки, ворогу не вдалося встановити контроль над населеним пунктом.
Оперативна обстановка в Мирнограді також залишається напруженою. Проте, як зазначають у Генштабі, російські підрозділи не змогли реалізувати свої плани щодо захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації. Саме тому Кремль, за оцінкою українського командування, дедалі активніше використовує інформаційну зброю замість реальних військових успіхів.
Так само вигадкою є заяви Росії про контроль над половиною Костянтинівки в Донецькій області. Сили оборони України утримують оборонні рубежі та знищують противника ще на підступах до міста. Зокрема, 26 грудня окупанти здійснили спробу штурму, висунувшись колоною у напрямку Костянтинівки. В результаті українські захисники знищили два російські танки, обладнані системами для розмінування, а піхоту противника ліквідували ударні безпілотники.
У Генштабі нагадують, що подібні фейкові рапорти Росія неодноразово поширювала і раніше. Так, Кремль кілька разів заявляв про нібито взяття Куп’янська під контроль та "оточення" українських підрозділів. Насправді ж ЗСУ звільнили низку населених пунктів на північ від міста, зачистили більшу частину Куп’янська та блокували залишки російського угруповання.
Аналогічна ситуація й із Покровськом. Російська пропаганда повідомляє про його "захоплення" ще з кінця вересня минулого року, однак оборона міста триває вже 17 місяців. Увесь цей час окупаційні війська зазнають там значних втрат.
У Генштабі підкреслюють: активізація російської брехні збігається з періодом дипломатичних контактів і мирних переговорів. Основна аудиторія таких заяв — іноземні партнери України. Водночас у командуванні запевняють, що дезінформація Кремля не вплине ні на позицію України, ні на подальшу дипломатичну роботу.
Реальним результатом подібних фейкових заяв, за оцінкою ЗСУ, залишаються лише значні втрати російської армії — щодня не менше тисячі вбитих і поранених військових.
Збройні Сили України закликають громадян користуватися лише перевіреними джерелами інформації та не піддаватися на інформаційні провокації російської пропаганди.