Швейцарський міф про безпеку тріщить по швах

Начальник Збройних сил Швейцарії визнав, що країна не готова до повномасштабної війни — армія має серйозні проблеми з озброєнням, фінансуванням і боєготовністю

27 грудня 2025, 22:42
Автор:
Ткачова Марія

Швейцарія, яка десятиліттями покладалася на статус нейтральної держави, сьогодні не готова до великої війни, зокрема й потенційного конфлікту з Росією. Про це відкрито заявив начальник Збройних сил країни Томас Зюсслі.

Швейцарія не готова до війни з Росією

За його словами, швейцарська армія здатна реагувати на диверсії, кібератаки та загрози з боку недержавних груп, однак у разі повномасштабного воєнного нападу країна опиниться в критично вразливому становищі.

Одна з ключових проблем — відсутність повного оснащення особового складу. У командуванні визнають: у разі реальної війни лише приблизно третина військових матиме повний комплект сучасного спорядження. Це називають серйозним і тривожним сигналом для обороноздатності держави.

Крім того, армія Швейцарії не має достатніх засобів для протидії ударам на відстані — ракетним атакам, сучасній артилерії та класичним сценаріям повномасштабної війни. Фактично країна не готова до бойових дій високої інтенсивності, які зараз є нормою у сучасних конфліктах.

На тлі війни Росії проти України швейцарські військові дедалі частіше закликають владу прискорити зростання оборонних витрат. Нині оборонний бюджет країни становить близько 0,7% ВВП — один із найнижчих показників у Європі.

Швейцарія формально розпочала модернізацію: оновлює артилерію та наземні системи, а також замінює застарілу авіацію на американські винищувачі F-35A. Однак ці процеси гальмуються перевитратами бюджету, політичною критикою та внутрішніми суперечками.

Попри повномасштабну війну в Україні, суспільне ставлення до армії в Швейцарії майже не змінилося. Значна частина населення досі вірить, що нейтралітет і географічна віддаленість автоматично захистять країну від війни.

За нинішніх темпів фінансування та реформ повна боєготовність швейцарської армії можлива не раніше приблизно 2050 року. Навіть заплановане збільшення оборонних витрат до 1% ВВП до 2032 року не гарантує швидкого вирішення проблем.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, що зменшення кількості обмінів військовополоненими пов’язане не з відсутністю можливостей, а з принциповою позицією України щодо того, кого саме мають повертати з російського полону.



Джерело: https://www.nzz.ch/schweiz/armeechef-thomas-suessli-die-schweiz-kann-sich-nicht-autonom-verteidigen-sagt-der-abtretende-armeechef-thomas-suessli-ld.1916979
