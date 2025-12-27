Швейцарський міф про безпеку тріщить по швах

Швейцарія, яка десятиліттями покладалася на статус нейтральної держави, сьогодні не готова до великої війни, зокрема й потенційного конфлікту з Росією. Про це відкрито заявив начальник Збройних сил країни Томас Зюсслі.

Швейцарія не готова до війни з Росією

За його словами, швейцарська армія здатна реагувати на диверсії, кібератаки та загрози з боку недержавних груп, однак у разі повномасштабного воєнного нападу країна опиниться в критично вразливому становищі.

Одна з ключових проблем — відсутність повного оснащення особового складу. У командуванні визнають: у разі реальної війни лише приблизно третина військових матиме повний комплект сучасного спорядження. Це називають серйозним і тривожним сигналом для обороноздатності держави.

Крім того, армія Швейцарії не має достатніх засобів для протидії ударам на відстані — ракетним атакам, сучасній артилерії та класичним сценаріям повномасштабної війни. Фактично країна не готова до бойових дій високої інтенсивності, які зараз є нормою у сучасних конфліктах.

На тлі війни Росії проти України швейцарські військові дедалі частіше закликають владу прискорити зростання оборонних витрат. Нині оборонний бюджет країни становить близько 0,7% ВВП — один із найнижчих показників у Європі.

Швейцарія формально розпочала модернізацію: оновлює артилерію та наземні системи, а також замінює застарілу авіацію на американські винищувачі F-35A. Однак ці процеси гальмуються перевитратами бюджету, політичною критикою та внутрішніми суперечками.

Попри повномасштабну війну в Україні, суспільне ставлення до армії в Швейцарії майже не змінилося. Значна частина населення досі вірить, що нейтралітет і географічна віддаленість автоматично захистять країну від війни.

За нинішніх темпів фінансування та реформ повна боєготовність швейцарської армії можлива не раніше приблизно 2050 року. Навіть заплановане збільшення оборонних витрат до 1% ВВП до 2032 року не гарантує швидкого вирішення проблем.

