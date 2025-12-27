logo_ukra

Буданов шокував правдою: чому Україна гальмує обміни полоненими з Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

Буданов шокував правдою: чому Україна гальмує обміни полоненими з Росією

Голова ГУР Кирило Буданов пояснив, чому обміни полоненими з Росією відбуваються рідше, і назвав головну причину затримок

27 грудня 2025, 21:37
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, що зменшення кількості обмінів військовополоненими пов’язане не з відсутністю можливостей, а з принциповою позицією України щодо того, кого саме мають повертати з російського полону.

Буданов шокував правдою: чому Україна гальмує обміни полоненими з Росією

Буданов про обміни полонених

В інтерв’ю "Суспільному" Буданов заявив, що Україна свідомо не погоджується на обміни "для галочки". За його словами, якби Київ відмовився від вимог щодо наповнення списків, обмін можна було б провести значно швидше і простіше.

Однак Україна наполягає не лише на кількості звільнених, а й на якості обмінів. Йдеться про людей, які перебувають у російських тюрмах на довічних термінах, а також про полонених у критичному стані здоров’я, для яких зволікання може коштувати життя.

Буданов наголосив, що нині мова йде не про абстрактні категорії, а про конкретних людей — із прізвищами та відомими історіями. Саме за цих осіб українська сторона веде жорсткі переговори, навіть якщо це затягує процес.

За словами очільника ГУР, Росія часто впирається і категорично відмовляється включати певних полонених до списків на обмін. У таких випадках Україна не погоджується на компроміси, намагаючись "дотиснути" російську сторону.

Буданов підкреслив, що обміни залишаються одним із ключових пріоритетів для держави, однак вони не можуть відбуватися ціною залишення найважчих і найуразливіших полонених у російських катівнях.

Фактично, за його словами, менша кількість обмінів сьогодні — це результат боротьби за конкретних людей, а не зниження уваги до теми полонених.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом ключовими темами стануть гарантії безпеки для України, можливі терміни завершення війни та економічне відновлення держави після бойових дій.



Джерело: https://suspilne.media/1199212-kirilo-budanov-pro-vikliki-pered-ukrainou-na-kinec-2025-roku-resursi-rosii-ta-logiku-trampa-intervu/
